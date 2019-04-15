وزارة الدفاع تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بالقوات البرية

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية عن وجود وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات.

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة في التخصصات التالية (علوم حاسب، نظم معلومات، هندسة شبكات، هندسة حاسب آلي)، داعية للتقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني ، اعتباراً من يوم أمس الأحد وحتى نهاية السبت الموافق 22 شعبان 1440هـ.

وأبانت أن هناك عدداً من الشروط الواجب توافرها، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم عليه ، أن يكون لائقاً طبياً وحسن المظهر.

وأشارت إلى أن المقابلات الشخصية ستُجرى بمبنى إدارة تقنية المعلومات للقوات البرية بطريق الملك عبدالعزيز مقابل أسواق الشعلة سابقاً.