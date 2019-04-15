غرفة الرياض تطلق برنامجاً مجانياً لتدريب ألف شاب وفتاة في مجال العلاقات العامة

الرياض : البلاد

أعلنت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل عن اطلاق البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل ألف شاب وفتاة في مجال “أخصائي علاقات عامة” وذلك خلال الفترة من 22-24 ابريل 2019 ، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .

ويأتي البرنامج ضمن مبادرة غرفة الرياض التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل؛ لتلبية الاحتياجات المستجدة للقطاع الخاص.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج الذي يعد جزءًا من المبادرة التي تتبناها غرفة الرياض لتأهيل طالبي العمل في قطاعات عديدة في سوق العمل، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات لتولي الوظائف النوعية في هذه القطاعات، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص في المساهمة في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

ولفت إلى أهمية العلاقات العامة في منظمة قطاع الاعمال، مما يتيح مزيد من الفرص للشباب السعودي من خلال الحرص على تطوير المهارات من خلال الدورات المتخصصة والاحترافية في هذا المجال .

وقال الشثري ان الدورة ستتضمن العديد من المحاور التدريبية التي تؤهل المتدربين لوظائف اخصائي علاقات عامة، والذي أخذ في الاتساع في السنوات الأخيرة وخصوصاً في ظل التطور صناعة العلاقات العامة وتزايد أهميتها، وللراغبين بالتسجيل الدخول على الرابط التالي: ​https://bit.ly/2VJpPWQ​​