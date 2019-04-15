رئيس الحرس الملكي يكرم ذوي الشهداء والمصابين

الرياض- واس

رعى معالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري امس حفل تكريم ذوي الشهداء والمصابين بحضور قادات وضباط رئاسة الحرس الملكي.

وقال معاليه خلال الحفل: “إن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- تقدر عالياً تضحيات شهداء الوطن والمصابين، لاسيما وقد أدى شهداء الوطن ما عليهم في جميع القطاعات العسكرية والحرس الملكي، وافتدوا وطنهم بأرواحهم، وصانوا ترابه بدمائهم الزكية، وأثبتوا أن حبهم للوطن أغلى من الدنيا لديهم، إذ لبوا النداء وضحوا بالنفس والنفيس دفاعاً عن الوطن والمقدسات ومكتسبات ثراه.

وأشار إلى اهتمام هذه البلاد الوفية لأبنائها الغالية عليهم منذ تأسيسها بالشهداء والمصابين بأروع الصور الإنسانية التي ترفع من معنويات أسرهم وتكفل لهم الحياة الكريمة في المجتمع.

مما يذكر أن معاليه كرّم في هذا الحفل كلاً من الشهيد الرقيب حماد علي الميموني, والشهيد الجندي الأول عبدالله بن فيصل السبيعي, والعريف المتقاعد طامي بن علي شامي ، والعريف المتقاعد أحمد بن صالح القرني -رحمهم الله- ، إذ قلدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ونوط الشرف، فيما كرم الوكيل الرقيب عبدالله بن هندي السبيعي بميدالية التقدير العسكري من الدرجة الثالثة ونوط الشرف.