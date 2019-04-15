الملتقى التشاوري للتوحد بالرياض

الرياض- البلاد

انعقدت أمس فعاليات الملتقى التشاوري الأول للتوحد، الذي نظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

وأشار المدير العام التنفيذي, مدير الأبحاث والتدريب بالمركز الدكتورة عُلا محيي الدين أبو سكر إلى أن الملتقى ناقش عددا من الموضوعات ذات الصلة ، واستضاف نخبة من الاستشاريين والمختصين في هذا المجال من بينهم المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك بوزارة الصحة الدكتورة سميرة الغامدي, واستشارية علم النفس الاكلينيكي المتخصصة في مجال الأسرة والطفولة الدكتورة آمال اليماني،

وأستاذ التربية الخاصة المساعد بجامعة الطائف الدكتور فهد النمري وذلك للرد على استفسارات الحضور من أهالي أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ، مؤكدة أن المركز سيعمل على تنظيم هذا الملتقى ليكون حدثا سنويا تزامنا مع مشاركة المركز باليوم العالمي للتوحد.