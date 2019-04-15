الفيصل يعلن أسماء الفائزين بـ “جائزة مكة للتميز”

البلاد : واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، أن “جائزة مكة للتميز” لن تتوقف عن التطوير في كل دورة لها.

ولفت أمير منطقة مكة المكرمة ، لدى إعلانه في مقر الإمارة بجدة ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة ، إلى أن دمج كل جوائز المنطقة تحت مظلة واحدة ، يأتي كونها تّقدّم للمتميزين من الجهات والأفراد في المنطقة.

وأعلن الأمير خالد الفيصل ، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة على النحو التالي : فرع التميز في خدمات الحج والعمرة ، ونالتها لجنة تنظيم ومتابعة نقل الحجاج والمعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام التابعة للهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج ، على خلفية تنظيم رحلات ترددية باستخدام الحافلات بين المساكن والمسجد الحرام لأداء الصلوات حيث بلغ عدد من نقلتهم (47) مليون راكب خلال شهر رمضان الماضي ، و(66) مليون راكب خلال موسم الحج الماضي.

وحصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على جائزة التميز الإداري ، ممثلة في فرع الهيئة بالمنطقة نظير تنفيذ عدد من المبادرات النوعية في أعمال التفتيش المحلي في المنافذ والمراكز التجارية والصيدليات ، بالإضافة إلى متابعة تطبيق لائحة السعرات الحرارية لتحقيق مستوى رقابة ذاتية ، والمساهمة في رفع مستوى الصحة العامة للمستهلك.

وفي فرع التميز الثقافي ، فقد تم هذا العام دمج ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة” تحت جائزة مكة للتميز ضمن فرع التميز الثقافي ، وفازت بها مبادرة “الميقات ثقافة ونسك”، إزاء إعادة تأهيل المواقيت لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من خلال توفير بيئة حضارية مميزة ، تشمل بناء صالات ضيافة ، وتخصيص أماكن تقديم الطعام الصحي ، والاهتمام بمداخل المواقيت والمرافق التابعة لها، ويشترك فيها مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية لخدمة المجتمع ، و‏المجموعة الوطنية للاستزراع المائي ، و‏أمانة جدة ، إضافة إلى أمانة الطائف ، و‏فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، و‏الشركة السعودية للكهرباء بالقطاع الغربي.

وفاز بجائزة فرع التميز العمراني ، شركة جبل عمر للتطوير ، نظير الإسهام في تطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة ، والمساهمة في تحسين المظهر الحضري للعاصمة المقدسة ، وزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الإسكان للحجاج والمعتمرين من خلال مشروع تطوير جبل عمر.

وفي فرع التميز الاجتماعي ، فاز بها الإعلامي ناصر حبتر ، نظير تنفيذ البرنامج التلفزيوني “من الحرم” بالقناة السعودية الأولى للالتقاء بالمعتمرين لتسليط الضوء على الجهود والخدمات المقدمة من الدولة بكافة قطاعاتها للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك.

وفي فرع التميز الاقتصادي ، فازت الجمارك السعودية ، ممثلة في جمرك ميناء جدة الإسلامي ، وحصلت على الجائزة نظير تطبيق برنامج فسح الحاويات ، والذي يهدف إلى تخفيض مدة إنهاء الإجراءات الجمركية للواردات من متوسط 14 يوماً إلى أقل من 48 ساعة ، مما أسهم في تنشيط أداء السوق المحلي ، وتحسين ترتيب المملكة في محور التجارة عبر الحدود.

وحصدت محافظة الجموم ، على جائزة التميز البيئي ، نظير تحقيقها جميع معايير برنامج المدن الصحية المعتمد من منظمة الصحة العالمية كأول مدينة على مستوى المنطقة وثالث مدينة على مستوى المملكة تحقق هذه المعايير.

وفاز في فرع التميز العلمي والتقني ، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة ، وحصل على الجائزة نظير إجراء المستشفى أول عملية جراحية للقلب بتقنية الروبوت على مستوى المملكة ، مما أسهم في تقليل فترة إقامة المريض بالمستشفى ، والتخفيف من حدة الآلام ، وتقليص خطر إصابة المريض بالعدوى.

وحصد جائزة التميز الإنساني ، الدكتور عبدالعزيز محمد بوكر ، نظير جهوده العلمية في استحداث وتطوير وتنفيذ حقائب تدريبية باستخدام المحاكاة عالية الدقة ، لتدريب وتقييم الأداء للكوادر الصحية من الأطباء والممرضين والمتخصصين في مجالات الرعاية الصحية المختلفة.