الفيصل يدشن فعاليات ملتقى ومعرض تجهيزات الحج

جدة : واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية اليوم، فعاليات “ملتقى ومعرض تجهيزات الحج الأول” لعام 1440هـ”، الذي نظمه “المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل .

وبدئ حفل التدشين بافتتاح سموه للمعرض التجاري المقام بهذه المناسبة، وقيامه وسمو نائبه بجولة على أجنحته وأقسامه المختلفة، واستمعا لشرح من المسؤولين عن ما تحويه من منتجات وخدمات، بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

إثر ذلك شهد الأمير خالد الفيصل، إطلاق وتوقيع عدد من الشراكات والمبادرات بين “المجلس التنسيقي” وعدد من الجهات ، ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، ممثلاً في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي ، وذلك لتوفير سندات البيع في مخيمات حجاج الداخل

وكذلك توقيع وثيقة تفاهم وتعاون مع جامعة أم القرى ، ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ، لتفعيل مبادرة: “مخيم الحج الأخضر”، في مخيمات حجاج الداخل ، واتفاقية ثالثة مع كلية إدارة الأعمال – قسم إدارة الحج والعمرة ، للمساهمة في توظيف الكفاءات من خريجي الجامعة ، وإفادة قطاع خدمة حجاج الداخل بالخبرات العلمية والعملية ، ورابعة وأخيرة مع جمعية “إكرام” لحفظ الطعام ، للاستفادة من فائض الأطعمة في مخيمات حجاج الداخل أثناء الموسم.

تلا ذلك كلمة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، ثمن فيها رعاية وحضور سمو أمير منطقة مكة المكرمة المناسبة، عاداً الفعالية فرصة للعاملين في قطاع الحج والعمرة للتنافس على الحصول على أفضل المنتجات والخدمات التي تعرضها الشركات والمؤسسات والجهات المشاركة في “المعرض”، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج الداخل والخارج.

وأشاد معاليه بجهود المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل ، الكبيرة التي بذلها لتنظيم هذه المناسبة رغم ضيق الوقت ، مقدماً شكره لجميع المشاركين في أنشطة “الملتقى والمعرض” من القطاعين العام والخاص.

من جهته ألقى رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل ، عبدالرحمن بن فالح الحقباني ، كلمة “المجلس” التي نوه فيها بالدعم الذي يجده “المجلس” من وزارة الحج والعمرة، مشيراً إلى أن هذا “المجلس” قد تقدم بمجموعة من المبادرات للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، عبر برنامج خدمة ضيوف الرحمن ، تمثلت في أكثر من عشر مبادرات ، كانت إحداها هذه المبادرة الخاصة بتنظيم معارض تجارية داعمة لقطاع الحج والعمرة.

وقال: “ما من صناعة من الصناعات أو خدمة من الخدمات إلا ومن خلفها صناعات وخدمات مساندة ومساعدة ، وصناعة خدمة ضيوف الرحمن من هذه الصناعات، خلفها صناعات متعددة تمدها وتدعمها ، وتقدم تفاصيلها ، ومعرضنا هذا يجمع صناعة خدمة ضيوف الرحمن مع الصناعات الداعمة لها ، مما يخلق بيئة تنافسية في الجودة والأسعار ، الأمر الذي ينصب في مصلحة حجاج بيت الله الحرام”.

وأكد أن المعرض يسهم في توطين الأموال المهاجرة خارج الوطن، إذ كان أرباب هذه الخدمة المهتمين في تطوير خدمتهم يتجهون إلى الشرق والغرب بحثًا عن تجهيزات الحج والعمرة في المعارض غير المتخصصة في التجهيزات في مختلف أرجاء العالم ، مشيراً إلى أن هذا المعرض ومن خلال الفعاليات المصاحبة له من ورش ودورات وندوات ، يعد حلقة للتواصل والالتقاء بين جهات القطاع العام والقطاع الخاص ، لتبادل الآراء والأفكار في اللوائح التنظيمية والاشتراطات الموجودة في الوقت الحالي والمستقبل.

وأشار الحقباني إلى إطلاق برنامج “صفقات المبدعين”، موضحاً أن هذا البرنامج يعد فرصة استثمارية لأهل الابداع والاختراع لتسويق أفكارهم الإبداعية ، وذلك بعقد صفقات مع الشركات المعنية بتجهيزات الحج والعمرة.