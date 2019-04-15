“التعليم” تعلن مواعيد التسجيل في رياض الأطفال

جدة : البلاد

دعت وزارة التعليم، كافة أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أطفالهم في مراحل رياض الأطفال ، الدخول على نظام “نور” الإلكتروني عن طريق الحساب الخاص لولي الأمر.

وأعلنت وزارة التعليم عن عدد من الضوابط والآليات المنظمة لتسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441هـ؛ وذلك تيسيرًا لقبولهم وانتظامهم في الروضات.

ونصت الضوابط على أن يبدأ قبول الأطفال في هذه المرحلة يوم الأحد القادم 16/ 8/ 1441هـ الموافق 21/ 4/ 2019م، وتكون الأولوية في الروضات الحكومية للسعوديين، ولغير السعوديين ممن كانت أمه سعودية؛ على أن تتولى إدارات التعليم في المناطق عمليات الإشراف والمتابعة.

وأضافت الوزارة: سيكون الدخول لنظام “نور” حسب تواريخ ميلادهم وفق المستويات الآتية:

المستوى الأول: مَن كان تاريخ ميلاده من 4/ 1/ 1437الموافق 17/ 10/ 2015م إلى 3/ 1/ 1438هـ الموافق 4/ 10/ 2016م (يقتصر القبول فيه على الروضات الأهلية والعالمية).

المستوى الثاني: من كان تاريخ ميلاده من 4/ 1/ 1436هـ الموافق 28 /10/ 2014م إلى 3/ 1/ 1437هـ الموافق 16 /10/ 2015م.

المستوى الثالث: من كان تاريخ ميلاده من 4/ 1/ 1435هـ الموافق 7/ 11/ 2013م إلى 3/ 1/ 1436هـ الموافق 27/ 10/ 2014م.