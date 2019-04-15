إبداعات فنية وجداريات للبراعم بمهرجان الورد

متابعة وتصوير: عبدالهادي المالكي

شهدت فعاليات تعليم الطائف اقبالا كبيرا من قبل زوار مهرجان الورد الطائفي في نسخته الخامسة عشرة بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة. وتحرص الإدارة على المشاركة في هذا المهرجان بحزمة من الفعاليات تتسم بالتنوع لتلبي رغبات زوار المهرجان، ومن أبرز تلك الفعاليات هذا العام: الرسم, والتصوير, الفوتوغرافي وتصميم المجسمات بالورد, وتصميم باقات الورد, إلى جانب المشاركة في الجداريات وكذلك المشاركة في المعرض الفني الشامل بالمهرجان.

وتسهم الإدارة العامة للتعليم في التعريف بمنتج الورد الطائفي, كونه المنتج الزراعي الأشهر في المحافظة, من خلال قيام العديد من مدارس الطائف للبنين والبنات, بأنشطة تعليمية وترفيهية وبالتعريف بطرق زراعة الورد الطائفي وتقطيره, بهدف بث الوعي لدى الطلاب وتثقيفهم بهذه الصناعة .