المجلس العسكري: يعلن حل حكومات الولايات ويلغي حظر التجوال

الخرطوم ــ وكالات

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنهاء حظر التجوال ومرسوم الطوارئ وانتهاء تكليف ولاة الولايات والفرق العسكرية. وأكد رئيس المجلس عبد الفتاح برهان في بيان تلاه ونقله التلفزيون الرسمي أن الفترة الانتقالية ستمتد لعامين كحد أقصى وأنها ستفضي إلى حكومة مدنية داعيا إلى حوار مفتوح في البلاد.

وشدد البرهان على الالتزام بمحاربة الفساد ومحاسبة كل من أفسد أو تورط في سفك دماء المواطنين الشرفاء، وقال إن “دور المجلس في الفترة الانتقالية بث الأمن والطمأنينة في المجتمع”. وحيا البرهان شرفاء السودان وشبابه وشاباته الذين ضحوا بالأرواح والأنفس، كما جدد التحية لقوات الدعم السريع وأبناء القوات المسلحة، ودعا الأحزاب السياسية وقوى التغيير للتعامل مع هذه المرحلة بتجرد ووطنية وإعلاء القيم الوطنية. وقال: نعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على أعباء الحياة، طالباً من السودانيين مواطنين وأحزاباً العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.

على صعيد التطورات المتسارعة لم تفق عند هذا الحد فقد صادق رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبدالله قوش من منصبه رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وذكر بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي أن استقالة قوش تقدم بها مساء الجمعة.

قتلي بين المتظاهرين :

اعلن المتحدث باسم الشرطة السودانية، اللواء هاشم علي عبدالرحيم ارتفاع قتلي المظاهرات الأخيرة لـ16 شخصا قتلوا يومي الخميس والجمعة “بأعيرة نارية طائشة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، خلال بيان، أن المباني الحكومية والخاصة تعرضت لهجمات أيضا من جانب مخربين.

وأشار اللواء هاشم علي إلى أن تحقيقات الشرطة الجنائية أشارت لإصابة 20 شخصا أيضا بأعيرة نارية طائشة.