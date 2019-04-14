السعودية تكشف عن التصميم المبتكر لجناحها في إكسبو 2020

البلاد : متابعات

كشفت السعودية اليوم عن تصميم جناحها المشارك في “معرض إكسبو 2020 دبي” في الإمارات الذي سينطلق في شهر أكتوبر 2020 حيث ستبلغ المساحة الكلية لجناح المملكة 13.069 مترا مربعا ويعد ثاني أكبر جناح بعد جناح الإمارات.

وسيسلط جناح المملكة الضوء على رسالتها للعالم وانفتاحها في التواصل على جميع الأصعدة الاستثمارية والسياحية والثقافية لصناعة مستقبلٍ أفضل للجميع.

كما تهدف المملكة لتحقيق التوازن بين محافظاتها على إرثها التاريخي، وما تحمله جغرافيتها من ثروة طبيعية وبين رؤيتها الواسعة للمستقبل، وأهدافها الإستراتيجية التي تخطط للوصول إليها حيث سيمنح الجناح للزائرين تجربة مثيرة لمعايشة تحول المملكة.

وجرى العمل على تصميم جناح المملكة ليكون رسالة تمثل تواجد المملكة في معرض “إكسبو” والرؤية التي تود إيصالها للعالم عن مستقبلها إذ يعبر الجناح بواجهته التي تنطلق من الأرض نحو السماء عن تمسك المملكة بتراثها وكيف شكل أساسا متينا للانطلاق نحو مستقبل مزدهر.

وقال محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة الإشرافية لمشاركة المملكة في “إكسبو 2020 دبي” : إن هذا التصميم الاستثنائي والمبتكر يجسد عزم المملكة على إيجاد روح تسعى لتحقيق طموحات شعبها وازدهار وطنها وتواصل أشمل مع العالم ككل ونتطلع إلى زيارة الجميع لجناح المملكة والتعرف على طموحاتنا ورؤيتنا عن قرب وأن يكونوا جزءا من قصتنا ورسالتنا التي سنرويها من خلاله.

من جانبها قالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب “إكسبو 2020 دبي” : إن جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي سيتيح لزواره من جميع أنحاء العالم معايشة التراث الغني للملكة وثقافتها، مع توضيح الكيفية التي تعمل بها منطقتنا معا لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا للجميع ونتطلع للترحيب بأهلنا في المملكة لمشاركتنا بهذا الحدث الكبير والأول في المنطقة.

وقد بدأت أعمال بناء وتصميم الجناح في أوائل شهر فبراير 2019 وسيتمكن الزوار من التعرف على تصميم الجناح من خلال موقع “إكسبو” كون التصميم نقطة جذب من شأنها أن تثير اهتمام الزوار لاستكشافه.

وتنطلق فعاليات “إكسبو 2020 دبي” ابتداء من شهر أكتوبر 2020 وحتى شهر إبريل 2021.

ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زائر يشكل الزائرون من خارج الإمارات نسبة 70% منهم.

كما يتوقع أن يشارك في ذلك الحدث الضخم 190 دولة حيث سيكون لكل دولة جناحها الخاص في سابقة تحدث للمرة الأولى في معارض “إكسبو”.