الإمارات ترحب بتعيين البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

أبوظبي : متابعات

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتسلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي السوداني في خطوة تجسد تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن و الاستقرار و التنمية.

و قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها مساء اليوم إن دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث إذ تعرب عن ثقتها الكاملة بقدرة الشعب السوداني الشقيق و جيشه الوطني على تجاوز التحديات بما يحقق الاستقرار و الرخاء و التنمية.

و أكدت دولة الإمارات دعمها و تأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح و الممتلكات و الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، معربة عن أملها أن يحقق ذلك الأمن و الاستقرار للسودان الشقيق.

و أعربت عن تمنياتها من جميع القوى السياسية و الشعبية و المهنية و المؤسسة العسكرية في جمهورية السودان الحفاظ على المؤسسات الشرعية و الانتقال السلمي للسلطة وضمان مستقبل أفضل لأبناء السودان الشقيق والحفاظ على الوحدة الوطنية.