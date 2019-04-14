إبداع بلدي بشراكة مجتمعية في المناطق

المناطق – البلاد

تنطلق اليوم في مناطق المملكة فعاليات أسبوع الإبداع البلدي ، والتي تستمر حتى 18 ابريل الحالي ، تزامناً مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار والمعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال ١٤ – ١٨ أبريل من كل عام.

فقد أكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها للمناسبة ، وطبقا لمدير عام خدمة العملاء بالأمانة رشا عبدالله باهيثم، تتضمن الفعاليات التي يشرف على تنفيذها مركز الإبداع البلدي في الأمانة تنظيم مسابقة عامة بفكرة جديدة ومبدعة تتناول عدداً من المحاور ذات العلاقة بالشأن البلدي، وتقام في خمسة مواقع متفرقة في محافظة جدة وفق جدولة زمانية ومكانية محددة.

وأوضحت أن الفعالية تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع لا سيما الفئات المهتمة والمتخصصة لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي في جدة، ليكون السكان هم شركاء الأمانة في التنمية والتطوير، لافتة إلى أن المسابقة العامة ستتناول أربعة مسارات تشمل البيئي، والحضري، والعمراني والخدمي، فيما ستستهدف الفعاليات مناقشة أربعة محاور عبر المشاركة المجتمعية تشمل خدمة العملاء، وإعادة التدوير، وعناصر التشوه البصري، والتحول إلى مدينة ذكية، بجانب إتاحة المجال للمشاركين لطرح أية محاور أخرى لمناقشتها وتوثيقها كمقترحات وأفكار إبداعية.

وتأسس مركز الإبداع البلدي بأمانة جدة ضمن “محور النظام البلدي وكفاءته” المنبثق عن مبادرات مدينتي ٢٠١٨، بإشراف من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتسعى الأمانة من خلاله إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف الشرائح لتحسين الخدمات البلدية ومشاركة المجتمع في طرح المقترحات والحلول الإبداعية.

وفي المنطقة الشرقية أنهت الأمانة ممثلةً بمركز الإبداع البلدي في الأمانة استعداداتها لفعاليات الأسبوع . وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان, أن المركز يعتزم تنظيم مسابقة عامة بفكرة جديدة ومبدعة، تتناول عدداً من المحاور ذات العلاقة في الشأن البلدي، التي من المزمع إقامتها في مجمع الظهران اليوم ، مشيراً إلى أن المسابقة تهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع لا سيما الفئات المهتمة والمتخصصة لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي ليكون السكان هم شركاء الأمانة في التنمية والتطوير.

وأضاف الصفيان أن المسابقة تهدف إلى استقبال الأفكار في عدد من المحاور التي تعنى بتحسين المشهد الحضري والمدن الذكية وأنسنه المدن, مفيداً أسبوع الإبداع البلدي يهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية للقطاع البلدي، وإشراك شرائح المجتمع بكافة فئاته في تطوير أعمال القطاع البلدي، ويتيح للمواطنين والمقيمين طرح أفكارهم الإبداعية وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار لمصلحة القطاع البلدي بما يتناسب مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية لرؤية المملكة 2030.

وإلى الباحة حيث استعدت أمانة المنطقة لبدء الأسبوع ، لتعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع لا سيما الفئات المهتمة والمتخصصة لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي في المنطقة، ليكون السكان هم شركاء الأمانة في التنمية والتطوير، حيث أن المشاركة العامة تشمل الفكرة, والرسم, والملاحظة.