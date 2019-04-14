أصحاب السترات الصفراء يتظاهرون للسبت الـ( 22 )

باريس ــ فرانس برس

تظاهر الاف من محتجي “أصحاب السترات الصفراء” من جديد للسبت الـ22 على التوالي في فرنسا خصوصا في مدينة تولوز، فيما يرتقب ان يكشف الرئيس إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة خلاصات من المفترض أن تنهي أزمة مستمرة منذ خمسة أشهر.

والتراجع في التحرك الذي لوحظ الأسبوع الماضي تأكد في السبت الـ22 على التوالي من احتجاجات أصحاب السترات، خصوصا في باريس من خلال مسيرة ضمت مئات الأشخاص.

وكتب المحتجون على اللافتات التي رفعوها في العاصمة “النقاش الكبير.. هباء كبير”، “ماكرون.. لا ننتظر شيئا مما ستعلنه”.

وفي تولوز، “العاصمة” المعلنة للتحرك الوطني، بدأ أكثر من ألف محتج بالتظاهر ظهرا، ومن المقرر أيضا تنظيم تجمعات في مرسيليا وغرينوبل وليل وغيرها.

يشار إلى أنه صدر قانون الشهر الماضي في سياق مكافحة العنف الذي تفجر خلال مظاهرات “السترات الصفراء” منذ بداية الحركة، وفرض المجلس الدستوري رقابة جزئية على القانون، فيما طالب المتظاهرون في باريس بالإلغاء التام لهذا “القانون البالغ القسوة”.

وبعد أكثر من شهرين من “النقاش الوطني”، يتعين على رئيس الدولة أن يعلن في الواقع عن تدابير “قوية” كما تقول السلطة التنفيذية، لمحاولة طمأنة الحركة الاجتماعية التي نشأت في الأصل بعد زيادة الضرائب، الأمر الذي لم تكشف الرئاسة عن موعده.

وطرحت خيارات عدة، مثل إلغاء أو إصلاح المدرسة الوطنية للإدارة، المخصصة لتدريب النخبة في الدولة، وإلغاء امتيازات الرؤساء والوزراء السابقين، وأخذ الورقة البيضاء خلال التصويت في الاعتبار، وخفض عدد النواب.