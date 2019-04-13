وفد غرفة مكة يبحث تعزيز العلاقات مع بريطانيا

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

استقبل القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، بمقر السفارة بالعاصمة البريطانية لندن، وفد الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة برئاسة هشام بن محمد كعكي.

وجرى خلال اللقاء استعراض جدول وإنجازات الوفد والفعاليات التي أقيمت خلال زيارتهم لندن، وللعديد من الجهات التجارية والتقنية، وذلك بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين.

وأكٌد القائم بالأعمال سعود بن ناصر الحمدان، في اللقاء على أهمية دور الغرف التجارية السعودية، ومنها غرفة مكة المكرمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية، وتبادل المنافع بين الشركات السعودية مع نظيراتها البريطانية في جميع أوجه الأعمال التجارية والاستثمارية والاقتصادية لمصلحة الطرفين وتعزيزها لآفاق أوسع وأرحب.

وأوضح رئيس الوفد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي أن زيارة وفد “غرفة مكة” إلى بريطانيا هدفت إلى تعزيز وتنمية دور الغرفة في تحفيز اقتصاد العاصمة المقدسة، وللاطلاع على التجربة البريطانية الثرية والفرص الجديدة، وهذا ضمن التحول الإستراتيجي الذي تشهده غرفة مكة المكرمة.

حضر اللقاء مسؤول القسم الاقتصادي في سفارة المملكة خالد الغفيص، والملحق التجاري بالسفارة المكلف محمد الدبيان، ورئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان نائب رئيس غرفة مكة المكرمة، ومازن درار عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية، وفيصل حناوي عضو مجلس الإدارة، وعدد من منسوبي غرفة مكة المكرمة ومنسوبي السفارة.