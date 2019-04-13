مقتل وإصابة 46 في انفجار غرب باكستان

إسلام آباد ــ رويترز

قتل 16 شخصا على الأقل، في انفجار قنبلة داخل سوق محلية في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان.

وقال نائب المفتش العام لمدينة “كويتا” عبد الرزاق تشيما للصحفيين: “لدي تأكيد حتى الآن على سقوط 16 قتيلا، بينهم ثمانية من أقلية الهزارة وسبعة آخرون كانوا يعملون هنا، بينهم أحد العاملين في شرطة الحدود”.

وذكر مسؤولون أن 30 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.

وفي مارس الماضي، قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في انفجار قنبلة على متن قطار متحرك، جنوب غرب البلاد.

وفي نوفمبر الماضي، قتل 35 شخصا، وأصيب أكثر من 50 آخرين في انفجار قنبلة داخل سوق بالمنطقة الشمالية الغربية القبلية.