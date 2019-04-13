«سكني» يطرح 13 مخططًا جديدًا في 6 مناطق

البلاد : واس

أضافت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عددًا من المخططات الجديدة ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة مؤخرًا، لتتيح للمستفيدين الراغبين في خيار الأراضي المجانية اختيار المخطط السكني المناسب لهم إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، إذ وفّرت البوابة حتى الآن 62 مخططاً، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيانٍ صحافي اليوم، أنها فعلت الاختيار الإلكتروني لـ 13 مخططًا جديدًا موزعة على 6 مناطق توفر نحو 6852 أرضًا مجانية جاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة مخططين بمنطقة الباحة تحوي 1016 قطعة أرض بينها 737 قطعة بمحافظة العقيق و279 أرضًا بمخطط منح الحميد الواقع بالقرب من منتزه السكران الشهير، ومخطط أرض الأشغال بمحافظة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف الذي يوفر نحو 240 قطعة أرض، و4 مخططات بمنطقة عسير توزعت بين مدنها ومحافظاتها ومنها مخطط ظهران الجنوب ومخطط محايل الخوارم ويوفران 1578 أرضا ومخطط النماص ومخطط شمال أبها بـ 2302 قطعة أرض.

كما أضافت الوزارة ثلاثة مخططات في منطقة حائل شملت مخطط السليمي الذي يحوي 209 أراضي، ومخطط موفق بـ 228 أرضا، ومخطط الشملي المجاور لمنتزه النخيل ويوفر نحو 188 قطعة أرض مجانية، كما أضافت مخططين بمنطقة نجران هي مخطط النزهة بمحافظة شروره يحوي 545 أرضا ومخطط يدمه بمدينة نجران 350 قطعة أرض، وفي الرياض وفرت 196 أرض بمخطط العيينة.

وبينت الوزارة، أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج ” سكني ” ثم اختيار ” الحلول السكنية ” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط (https://sakani.housing.sa/plans-map) . واختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقاً لزيارة الفرع وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم جميع التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -.