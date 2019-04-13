رجل يضرم النار في نفسه أمام البيت الأبيض

البلاد : وكالات

أعلنت السلطات الأميركية أنّ رجلاً أضرم النار في سترته أمام البيت الأبيض يوم أمس (الجمعة)، ما دفع عناصر من الحرس الرئاسي إلى التدخل لإخماد النار وإسعافه، مشيرة إلى أنّه موقوف في المستشفى حيث يخضع للعلاج.

وقال جهاز “الخدمة السرية” وهو قوة من النخبة المختصة بحماية رئيس الولايات المتحدة، إنّ “عملاء (الجهاز) تدخّلوا على الفور وأخمدوا النار ونفّذوا الإسعافات الأولية”

مشيراً إلى أن “المشتبه به نقل إلى المستشفى وحياته ليست في خطر”.

وأوضح الجهاز في بيان، أنّه جرى مؤقتاً تعليق مرور المشاة في جادّة بنسلفانيا

حيث وقع الحادث الذي فتحت السلطات تحقيقاً فيه.