حلول إلكترونية لهيئة الولاية على أموال القاصرين

الرياض- البلاد

عقد رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم، الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة “عِلم” الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي في مقر الهيئة بالرياض، بحضور مساعدي رئيس الهيئة لشئون القاصرين عبدالعزيز الحسين، وللخدمات المساندة عبدالرحمن الضحيان، وعدد من مديري الإدارات.

ورحب رئيس الهيئة برئيس شركة “عِلم” والفريق المرافق، مشيداً بالدور الكبير والمميز الذي تقوم به شركة “عِلم”؛ كونها شركة وطنية رائدة ومتميزة في تقديم الحلول الرقمية لخدمة الوطن، مؤكداً أن “عِلم” تعمل على تقديم الخدمات الأكثر أهمية للمستفيدين في الوطن، وذلك من خلال التسهيل والتيسير على القطاعات الحكومية في خدمة المستفيدين من هذه القطاعات بدقة واحترافية ورفع معدلات رضاهم عن الخدمات.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالحلول الرقمية الابتكارية المقدمة للهيئة والتي ستساعدها في تطوير أدائها، بما يسهل على المشمولين بنظام الهيئة من التواصل مع الهيئة والاستفادة من خدماتها وصرف استحقاقاتهم بشكل سهل وسريع.

وأفاد بأن “عِلم” ستقدم للهيئة رؤية متكاملة لإعادة رسم الخطط الاستراتيجية للهيئة، وتوفير الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم الخدمات للمستفيدين من خلال الحلول الإلكترونية ومن خلال مراكز الخدمة، وتأهيل وتدريب منسوبي الهيئة وكذلك المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة.