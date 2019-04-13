بلدي وادي الدواسر يناقش المشاريع المستقبلية

وادي الدواسر- البلاد

عقد المجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر، مؤخراً الجلسة الــ 41 برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بن مفرج آل هدران ، حيث اطلع المجلس على أبرز ماجاء في ورشة العمل التي عقدت بقصر الحكم شهر مارس الماضي، وافتتحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس المنطقة، والتي كان موضوعها ” المساعدة في وضع أساسيات التنمية لمناطق المملكة في ظل رؤية 2030″ .

وناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة، ومن أبرزها مناقشة الحساب الختامي للبلدية للعام المالي1439/1440هـ والذي تم إقراره من قبل المجلس ، وأوصى المجلس باستكمال الدراسات والتصاميم الخاصة بالبوابة، التي تم إقرارها والتي ستكون بمدخل المحافظة على طريق خميس مشيط ، كما ناقش المجلس خلال الجلسة العمل على تجهيز مقترحات للمشاريع المستقبلية للمحافظة، والموافقة على ما تقدم به رئيس البلدية المهندس محمد بن ناجم الحويطي بشأن معالجة بعض مداخل الأحياء وتهذيبها ، وتشكيل فريق عمل لإقامة معرض مشترك بين البلدية والمجلس يتم فيه عرض المشاريع البلدية والخطط المستقبلية والاستراتيجية في تطوير المحافظة.