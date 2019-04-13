اليمن.. غارات للتحالف تستهدف مواقع وتحركات للمليشيا الحوثية شرقي صعدة

صعدة : متابعات

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، مساء اليوم السبت، غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات المليشيا بمناطق قريبة من مركز مديرية كتاف شرقي المحافظة.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وآليات، كانت الميلشيا تستعد لدفعها إلى جبهات القتال.

وتقصف مقاتلات التحالف العربي بشكل مستمر تحركات وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، تكبدت فيها الميلشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.