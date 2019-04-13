البرهان يعلن إلغاء حظر التجول في السودان والإفراج عن جميع المعتقلين

الخرطوم : وكالات

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، السبت، إن المجلس سيسلم السلطة إلى حكومة مدنية خلال فترة زمنية أقصاها عامين، بعد التشاور مع القوى السياسية والأحزاب في البلاد.

وأكد البرهان، الذي تم تعينه، الجمعة، خلفا للرئيس الأول للمجلس الفريق الأول عوض بن عوف، أن عمل المجلس خلال السنتين سينحصر في التأكيد على حكم القانون واستقلال القضاء والحفاظ على الأمن وإزالة القيود التي تعيق العمل الحر.

وأوضح البرهان، في أول كلمة له بثها التلفزيون السوداني الحكومي، أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات “فورا”، ورفع حظر التجول، معلنا عن حل حكومات الولايات.

وشدد البرهان على التزام المجلس العسكري الانتقالي السوداني بـ”اجتثاث” النظام السابق ورموزه، ومحاربة الفساد أو من ساعد في الاضرار بالاقتصاد والحياة الاجتماعية.

وطالب رئيس المجلس العسكري في السودان، المواطنين بالعودة إلى الحياة الطبيعية والتعاون