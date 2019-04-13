اختتام ملتقى مديري الشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات

الرياض- البلاد

اختتمت في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض أمس الأول، فعاليات الملتقى الإثرائي لمديري الشؤون الوقائية الذي نظمته المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمشاركة أكثر من 20 متدرباً، واشتمل على ورشة عمل، ودورة تدريبية مكثفة بعنوان “أسس الوقاية من المخدرات وتخطيط وتنفيذ البرامج الوقائية” ، بحضور نائب مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عبدالله بن حمود الأطرم.

وشارك متخصصون من المجمع في تقديم العديد المحاضرات، حيث قدم مساعد المدير التنفيذي للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور عبشان بن محمد العبشان محاضرة بعنوان “أسس الإرشاد في قضايا الإدمان على المخدرات” وقدم رئيس أقسام الإدمان الدكتور فيصل بن محمد الزكري محاضرتين؛ الأولى بعنوان “أسباب الإدمان”، والثانية بعنوان “خصائص وعلامات الإدمان”، كما قدم رئيس العيادات الخارجية الدكتور فيصل بن تركي البيشي محاضرة بعنوان “أسس وطرق علاج الإدمان على المخدرات”، فيما قدم مدير العلاقات والإعلام الصحي حمد بن مشخص العتيبي محاضرة بعنوان “الوقاية من المخدرات في الإعلام والإعلام الجديد – ضوابط ومحاذير.

وهدف الملتقى إلى تطوير منظومة العمل الوقائي وفق الخطة الاستراتيجية للعمل الوقائي بالمديرية وأهدافها الكلية، وعرض منظومة مبادرات الشؤون الوقائية بالمديرية، وسبل تنفيذها بالمناطق، وعـرض ومناقشـة نتيجـة تحليـل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (swot) للعمل الوقائي، ومناقشة وتطوير وتفعيل الأنظمة التقنية للشؤون الوقائية والتي تشمل نظام البرامج الوقائية ونظام طلبات العلاج ونظام مجلد المشاركة، والتعرف على وبائيات المخدرات والمؤثرات العقلية، وحجم مشكلة المخدرات في المملكة، وعوامل الخطورة والحماية، وأسس مرض الإدمان وطرق العلاج، والتعرف على أبرز الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية بما في ذلك العقوبات، والتعرف على أهم مقدمي الخدمات والجهات المعنية بمكافحة المخدرات وأدوارها، وعلى دور المتدرب والمهام الموكلة إليه في الإدارة أو المنطقة أو المحافظة، وكذلك على مفاهيم وأسس وتطبيقات الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والتخطيط لبرامج التوعية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وتدريب المدربين