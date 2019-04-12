نائب رئيس الشورى يزور صندوق تنمية الموارد البشرية

الرياض- واس

قام معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني أمس الأول بزيارة إلى الإدارة العامة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” يرافقه عدد من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية .

وفي بداية الزيارة رحب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور محمد بن أحمد السديري بمعالي الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني والوفد المرافق له، ثم قدم المدير العام للصندوق شرحاً عن دور الصندوق في دعم التدريب والتوظيف لتنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال نظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة .

واطلع معاليه وأعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية على البرامج والمبادرات والخدمات التي يقدمها الصندوق لتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص والتعريف بها، وعلى الوضع الراهن لسوق العمل والتوجهات المستقبلية .