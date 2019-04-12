فضائح قطر تتوالى .. الكشف عن ضابط الاتصال بين النصرة والدوحة

جدة ــ وكالات

فضح مؤلفا كتاب “أوراق قطر” أوجه العلاقة التي تربط نظام الحمدين الحاكم في قطر وجبهة النصرة المنشقة عن تنظيم القاعدة الإرهابي، بكشفه لشخصية المسؤول عن منظمة تمول تنظيم جبهة النصرة وهو المعارض السوري العضو في التنظيم الإرهابي “نذير الحكيم”.

ووفقاً لمجلة “ماريان” الفرنسية، التي نشرت مقتطفات من الكتاب، أن نذير الحكيم عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض، شارك في تأسيس المجلس الوطني السوري بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان تحت أعين المخابرات السويدية لنقل أسلحة وأموال لسوريا.

وسلط الكتاب الضوء على نذير الحاج الذي يعد من بين شخصيات مثيرة للجدل، فهو رئيس مجموعة مدارس “الكندي” بقرية “ديسين شاربيو” بضواحي مدينة “ليون” الفرنسية، والقريب من مؤسسة سويدية تدعى “لجنة حماية المدنيين” التي سبق وقدمت أسلحة لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا.

والحكيم المولود في حلب عام 1950، اعترف في وسائل إعلام سويدية في 2013 أن “مؤسسته التي يترأسها تضم ألفي شخص في سوريا يتعاونون مع جبهة النصرة” المنشقة عن تنظيم القاعدة.. وهذه المليشيا تعمل في حلب ودير الزور واللاذقية وحماة وحمص ودمشق”.

واستغربت المجلة، التي سلطت الضوء على الحكيم وأنشطته الإرهابية، من عدم وصول هذه المعلومة لسلطات مكافحة الإرهاب في فرنسا، وأجهزة المخابرات السويدية، رغم مرور نحو 6 سنوات على قولها.

وأشارت المجلة إلى أن الحكيم التقى مؤلفي الكتاب الصحفيين الفرنسيين جورج مالبرنو (لوفيجارو) وكريستيان شينو (إذاعة فرانس انتر)، على هامش مؤتمر “أصدقاء سوريا” في نوفمبر عام 2012، وأخبرهما حينها أن “كل الأسلحة كانت جيدة وموجهة ضد بشار الأسد، بما في ذلك أسلحة “جبهة النصرة” التي كانت بتمويل قطري”.

وجبهة النصرة فرع لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، وأدرجته الولايات المتحدة منظمة إرهابية، ورغم ذلك استضافه الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه.

وفقاً لمجلة “ماريان” الفرنسية، الأهم من ذلك، فإن “السلطات السويدية كانت تشتبه منذ عام 2013 في ضلوع الحكيم وجمعياته في تجارة الأسلحة وتهريبها إلى سوريا عبر منظمة تسمى “لجنة حماية المدنيين” التي أسسها هيثم رحمة، المولود في حمص، الإمام السابق لأحد مساجد ستوكهولم.

وحول عملية تهريب الأسلحة، كشفت السلطات السويدية أن عملية نقل الأسلحة والذخيرة تأتي من ليبيا والبوسنة وتدخل سوريا عبر الحدود التركية، بحسب مجلة “ماريان”.

وفي مطلع نوفمبر 2013، كشفت إذاعة “سيفريدج” الوطنية السويدية أن “لجنة حقوق المدنيين” ليست سوى فرع للمجلس الوطني السوري الذي أنشئ في الدوحة نوفمبر 2011، الذي يعد نذير حكيم أحد مؤسسيه.

ووفقاً لمؤلفي الكتاب، فإن جمعية “كندي” التي أسست مجموعة مدارس ثانوية تحمل نفس الاسم في فرنسا، وتمارس منذ تأسيسها عام 2007 أنشطة خفية مثيرة للجدل، حصل نائب مديرها السابق، على أجازة من العمل للترشح في قائمة حزب “النهضة” التونسي.

وذكر الكتاب أن أحد المسؤولين عن إدارة المدرسة أيضاً ترشح عن حزب العدالة والتنمية في تركيا.

ورغم أن تنظيم الإخوان الإرهابي غير مصنف منظمة إرهابية في فرنسا حتى الآن مثل العديد من الدول، إلا أن أنشطته تثير غضب السلطات لاستضافته هاني رمضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، وشقيق طارق رمضان، المتهم في عدة قضايا اغتصاب، كما يتردد على المدرسة أيضاً نبيل الأنصاري المؤسس للمرصد القطري، والذي شهد عدة مؤتمرات ترويجية لقطر.

ومن بين بالأنشطة المشبوهة لمؤسسة “كندي”، أشار الكاتبان إلى أن المدرسة نظمت مؤتمراً في نوفمبر 2014 بالتعاون مع المنظمة الإنسانية المحسوبة على حماس، للتضامن مع غزة شارك فيها جميع طلاب “كندي”.