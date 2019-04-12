خالد الفيصل يرعى معرض “سكني إكسبو جدة 2019” الإثنين المقبل

جدة : واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الإثنين المقبل, انطلاق فعاليات “معرض سكني إكسبو جدة 2019″ , الذي يقام خلال الفترة من 15 – 24 أبريل الجاري بأرض الفعاليات المقابلة للردسي مول، وتنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

ويهدف المعرض إلى تيسير رحلة تملك “المسكن الأول” للمستفيدين من برنامج “سكني” وذلك من خلال تواجد الجهات ذات العلاقة من مطورين عقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير جميع الحلول السكنية والتمويلية تحت سقف واحد.

ويقدم “معرض سكني إكسبو جدة 2019” باقةً متنوعةً من الحلول والمنتجات التمويلية التي تلائم رغبات وإمكانيات شرائح المستفيدين كافة، كالمتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص, كما يتيح للمستفيدين، الالتقاء “بالمستشار العقاري”، وهي خدمة تهدف إلى إثراء تجربة المواطن، وزيادة مستوى رضاه عن الخدمات المقدمة له من قبل وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، وذلك بعمل تحليل شامل لحالة المستفيدين الائتمانية – بعد تقديم المستندات المطلوبة منهم – من قبل فريق متخصص، لمساعدتهم على معرفة الحلول التمويلية العقارية المناسبة لهم لدى الجهات التمويلية قبل توجهم إليها، وهو ما يسهل عليهم اتخاذ قراراتهم المناسبة لتملك مسكنهم الأول.