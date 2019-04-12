جائزة الأميرة صيتة تكرم المتعاونين والمتطوعين

الرياض- البلاد

كرمت جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للعمل الاجتماعي أمس الأول المتعاونين والمتطوعين في حفل جائزتها لدورتها السادسة وذلك في فندق الفورسيزون بالرياض.

وأشادت صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضو اللجنة التنفيذية بالجائزة خلال كلمتها بالدور الكبير الذي قام به المتعاونين والمتطوعين والمتعاونات والمتطوعات في إظهار الصورة اللائقة التي تتناسب بحجم الجائزة وقيمتها، مشيرة إلى حرص القائمين على الجائزة على استمرار هذا النهج الإنساني الجميل الذي خطته الأميرة صيته – رحمها الله – في الخير والعطاء والسير على خطاه ومواصلة دعم المتميزين من رواد العمل الاجتماعي في المجتمع.

ونوه صاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضو اللجنة التنفيذية بالجائزة في كلمته للمكرمين بدورهم المميز والجهد الذي بذلوه في إنجاح الحفل، لافتاً النظر إلى أن تكريمهم ليس إلا بداية لأعمال اجتماعية قادمة ومميزة تعكس حجم الجائزة وقيمتها والاسم الذي تحمله، داعياً الله أن يحمي الوطن ويعزز مسيرته الخيرة.