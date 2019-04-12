المجلس العسكري في السودان يتعهد بتشكيل حكومة مدنية

الخرطوم : وكالات

تعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بتشكيل حكومة مدنية تماما بتوافق القوى السياسية مع احتفاظ المجلس بحقيبتي الدفاع والداخلية.

وأكد الفريق الركن عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية التي شكلها وزير الدفاع، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع السودانية، الجمعة، أن المجلس سيتنحى قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة بعامين إذا ما تأكدوا أن السودان سيمضي دون مشاكل.

وأشار زين العابدين إلى أنهم جاءوا “بناء على طلب الشعب ولم يتبعوا لحزب المؤتمر الحاكم كما تردد ولم ينطلقون من أي أيدلوجيا”، مضيفا: “نحن حماة هذه الحراك وليس لدينا جهة أو أيدلوجية، نحن مع الحل الحاسم وضد الفوضى”.

وأوضح أن “التغيير الذي حدث تم بتوافق القوات النظامية من قادة وقاعدة”، متعهدا بـ”إدارة حوار موسع دون حجر على أحد للتوصل الى حلول تضمن استقرار السودان”.

وأكد أنهم “لن يقصوا أي مكون في السودان بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لأن ذلك سيرجع البلاد للمربع الأول ويؤدي لتمرد، مؤكدا جاهزيتهم للحوار مع الحركات المسلحة لإخراج السودان من وهدته”.

وأشار إلى أن “المجلس لم يأت بحلول وإنما يأخذ رؤية الحل من المحتجين”، مشددا على أن أولويتهم ستكون للأمن والاستقرار ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادي والخدمي.

واعتبر رئيس اللجنة السياسية التي شكلها وزير الدفاع السوداني، ردود الفعل الدولية والإقليمية بشأن التغيير الذي قاموا به إيجابية، مؤكدا أنهم سيعملون على التطبيع مع المجتمع الدولي.