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الجامعة العربية تعرب عن أملها بأن يتوافق السودانيين لما فيه مصلحة البلاد

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time7 / شعبان / 1440 هـ      12 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة : واس

أعربت جامعة الدول العربية عن أملها في أن يتوافق أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد، وتتطلع إلى تحلى الجميع بالحكمة المطلوبة في هذا الظرف الدقيق مع التمسك بالحوار السياسي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحياة الكريمة والحرة والآمنة والمستقرة التي يستحقها.

وقالت الجامعة العربية في بيان اليوم : إنها تتابع بكل الاهتمام تطورات الأوضاع بشأن الانتقال السياسي في السودان، مؤكدة أنها لن تدخر وسعاً في دعم التوصل إلى التوافقات المأمولة أسوة بما طلب منها في مراحل سابقة.

وأضافت: ” لقد ظلت مختلف قضايا السودان التنموية والسياسية تمثل أولوية على أجندة العمل العربي المشترك، وستواصل الجامعة العربية اهتمامها بدفع السلام والاستقرار والتنمية في السودان من واقع قرارات القمم العربية المختلفة الصادرة في هذا الشأن، ومن واقع واجبها ومسؤوليتها نحو هذا البلد الكبير والمركزي في الوطن العربي “.

ابراهيم عبد الغفار

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