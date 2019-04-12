إغلاق مطاعم في المنطقة المركزية بمكة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أغلقت بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مساء أمس 3 مطاعم مخالفة بأحد الأبراج السكنية التجارية بالمنطقة المركزية جوار الحرم المكي الشريف، بعد الكشف عليها من قِبل المراقبين الصحيين وملاحظة تدني مستوى جودة الغذاء المُقدم.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله خميس الزايدي أن المطاعم المُغلقة تمارس أنشطة مُتعددة غير مرخص لها ضمن النشاط التجاري، مشدداً على ضرورة أن تزاول جميع المنشآت الغذائية أنشطتها وفق ما هو مصرح لها من قبل البلدية، مع أهمية التقيّد بالإشتراطات الصحية اللازمة .

من جانبه بيّن رئيس قسم الرقابة الصحية مخلد الحربي، مصادرة وإتلاف 160 كجم من الدجاج و 210 علب من السلطات مُحضرة مسبقاً في علب بلاستيكية غير صالحة للإستهلاك الآدمي،

مشيراً إلى الكشف عن سوء عملية التحضير للوجبات الغذائية في المطاعم المخالفة، إضافةً إلى عدم اتباع الطرق الصحية في عملية حفظ و تخزين المواد الغذائية، وجرى على إثر ذلك إغلاق المطاعم و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين .