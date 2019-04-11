فرضية هبوط اضطراري لطائرة في جدة

جدة – مهند قحطان

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، أمس في خطة فرضية لتجربة إخلاء طائرة جراء هبوط اضطراري بسبب عدم إنزال العجلات الأمامية، مما أدى إلى وقوع حريق بالطائرة نتج عنه ١٠٠ أصابة مابين بسيطة ومتوسطة وخطيرة وحالات وفاة . نفذتها إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقال المتحدث الرسمي عبد الله أحمد أبو زيد إن الهلال الاحمر شارك بالموقع بعدد 18 فرقة إسعافية وفرقة فرز طبي وعربة تموين طبي للكوارث ودعم لوجستي وعربة صيانة متنقلة بالإضافة الى 40 فرقة إسعافية على أهبة الاستعداد داخل المراكز الإسعافية بمحافظة جدة، بإشراف مباشر من مدير إدارة الشؤون الاسعافية بمنطقة مكة المكرمة الأخصائي حسن بن حسين نافع ومدير الهيئة بمحافظة جدة سلطان بن سعد المالكي.