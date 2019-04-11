“العمل” توقع مذكرة تعاون لتطوير معامل الابتكار الاجتماعي

جدة : البلاد

وقع وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن مذكرة تعاون مع مركز إثمار لريادة الأعمال الذي مثلها المشرف العام على المركز الأستاذ محمد البلوي، لبناء نموذج عمل وهوية معامل الابتكار الاجتماعي وتقييم مخرجاته، وذلك مساء يوم أمس الأربعاء بمقر الوزارة بالرياض.

وتهـدف مذكرة التعاون إلى قيام مركز إثمار بمراجعة وتقييم مخرجات “مشروع بناء نموذج عمل وهوية معامل الابتكار الاجتماعي” التابع لمبادرة تأسيس معمل الابتكار الاجتماعي، وإبداء الرأي الفني حيال تلك المخرجات ومنها (دراسة الوضع الراهن، والتشريعات، والممارسات العالمية، والاستراتيجية، والنموذج التشغيلي).

ونصت الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات الشريكة لتحديد آلية العمل فيما يخص أوجه التعاون المشترك بين الأطراف، بالإضافة إلى إعداد خطة مفصلة للموضوعات ذات الصلة، وتوزيع أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة بما يضمن التنفيذ الفعال لبنود المذكرة، ورفع التقارير الدورية الموحدة عن سير العمل لأصحاب الاختصاص لدى جميع الأطراف.