الشورى يطالب بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي

الرياض- البلاد

وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من المواد الواردة في مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة , المعدل الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى السابق رقم 5/12 وتاريخ 27/ 3/1440هـ .

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس .

وأضاف معاليه أن المجلس طالب في قرار آخر وزارة الخارجية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي , ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي .

وطالب المجلس في قراره الوزارة بسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها , ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة .

ودعا المجلس الوزارة إلى العمل مع (وزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية) على تعديل سلم الرواتب والبدلات للوظائف الدبلوماسية والإدارية والمستخدمين في بعثاتها بما يحقق متطلبات العمل في الخارج ويليق بتمثيل المملكة .

كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع خطة عمل متكاملة , لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية , وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها .

وأهاب المجلس بوزارة الخارجية إلى إجراء تقييم لمكاتب العلاقات العامة التي تعاقدت معها فـي عدد مـن الـدول الـغربية لتحديد مدى فاعليتها في خدمة علاقات الـمملكة مع تلك الـدول , وتضميــن تقاريــرها القادمــة مؤشرات أداء لإنـجاز أهدافهــا المبيّنة في استـراتيجيتهـا , ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحوّل .

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى الاستفادة من إمكانات وقدرات مؤسسات المجتمع المدني , ودعم مشاركاتها في اجتماعات الأمم المتحدة , وحصولها على الصفة الاستشارية , وتيسير انضمام الكفاءات السعودية لعضوية اللجان المتخصصة في المنظمة.

كما طالب المجلس في قرار آخر صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة متكاملة لتعريف المستهدفين بالمنتجات التمويلية الجديدة وفق جدول زمني وأهداف محددة تضمن تحقيق مستهدفات التحول الاستراتيجي للصندوق .

ودعا المجلس في قراره إلى تمكين صندوق التنمية الزراعية من تحصيل القروض الزراعية المتعثرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الأمر السامي رقم (34945) وتاريخ 3/8/1438هـ .

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات , بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/1439هـ.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

وأضاف معاليه أن المجلس وافق خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام “دليل إجراءات العمل ” المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس ..

وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحياة الفطرية الموقع في مدينة نواكشوط.