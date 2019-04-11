الإقتصاد

“التجارة” تتيح إصدار تراخيص “تخفيضات شهر رمضان” إلكترونياً

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time6 / شعبان / 1440 هـ      11 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التسجيل لإصدار تراخيص التخفيضات الموسمية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك عبر نظام التخفيضات الإلكتروني وذلك خلال الفترة من 19 شعبان حتى 2 رمضان 1440هـ، الموافق 25 أبريل حتى 7 مايو 2019م. وتتيح هذه الخدمة لأصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

ودعت الوزارة أصحاب المحلات التجارية والمستفيدين إلى التقدم بطلب الرخص والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص والموسم، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، ورفع قائمة المنتجات المشمولة في طلب الترخيص، وأخيراً تسديد الرسوم عبر نظام سداد وطباعة الترخيص إلكترونياً من خلال الموقع.

ابراهيم عبد الغفار

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