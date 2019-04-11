أمير القصيم يطلع على جهود “إبداع”

بريدة- البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم على جهود جمعية إبداع للموهبة بمحافظة البدائع ،وذلك خلال استقباله رئيس الجمعية عبدالله الهذلول وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد أمير المنطقة بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للجمعيات الأهلية لتحقيق الأهداف وقطف النتائج الملموسة من إنشائها ،

مؤكدا أهمية الريادة والمرجعية في رعاية وتطوير وتمكين الموهوبين على مستوى المنطقة ،مضيفا سموه بأن إنشاء مثل هذه الجمعية يسهم في التوظيف الأمثل لقدرات الموهوبين والموهوبات واكتشافهم وتمكينهم وتنمية قدراتهم وتطويرها.