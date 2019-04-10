البلاد : وكالات

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” عن أن 175 مليون طفل في العالم محرومون من التعليم قبل المدرسي.

وأشارت المنظمة الأممية في دراسة نشرت على موقعها الإلكتروني أن نحو 50% من الأطفال في العالم الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وستة أعوام لا يتم دعمهم تعليمياً قبل السن المدرسية.

ونوهت إلى أنه لا يحصل سوى خمس الأطفال في الدول الأفقر في العالم على التعليم قبل المدرسي، مشيرة إلى ان الأسباب الأساسية وراء غياب التعليم قبل المدرسي هو الفقر ومستوى تعليم الأم والحروب والكوارث.

وطالبت يونيسيف الحكومات كافة باستثمار 10% على الأقل من ميزانية التعليم في دعم التعليم قبل المدرسي.