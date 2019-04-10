رائدة أعمال سعودية في منتدى البحر الميت

جدة – سالم بكوش

شاركت ايمان عادل عبد الشكور رائدة أعمال سعودية بين القادة والزعماء في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” الذي جرت فعالياته على شاطئ البحر الميت في الاردن، برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وحضور الملكة رانيا العبد الله.

ودُعيت ايمان عبد الشكور كإحدى رائدات الأعمال السعوديات ضمن 1000 شخصية من قادة الأعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية، وإعلاميين وأكاديميين من 50 دولة، للمشاركة بشكل فعال في النسخة العاشرة للمنتدى الذي أقيمت تحت شعار “بناء نظم جديدة للتعاون”، بهدف مناقشة مواضيع اقتصادية مهمة،

بينها تأثير التكنولوجيا على الوطن العربي، في ظل الانتشار الكبير الذي تشهده بيئة الاعمال من تطور في التقنية، ارتباطها بشكل كبير بالحياة اليومية لكافة المواطنين في العالم.