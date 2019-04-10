تخريج دفعتين من جامعة الأمير سلطان

الرياض-البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ـ المظلة النظامية لجامعة الأمير سلطان حفلَ تخريج الدفعة السادسة عشرة من خريجي البكالوريوس والحادية عشرة من خريجي الماجستير, وذلك بمقر الجامعة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومدير الجامعة ووكلاؤها وعمداؤها وعدد كبير من منسوبي الجامعة.

وعقب الحفل صرح سمو أمير منطقة الرياض قائلاً: أولاً أنا أفخر بأن أكون في هذه الجامعة جامعة الأمير سلطان التي تعد في الحقيقة إحدى الركائز الأساسية للتعليم في المملكة، وبلا شك أن إنشاءها كجامعة أهلية ينم عن قدرة أبناء هذا الوطن وتفاعلهم مع العلم والتعليم، وبإسهامهم في هذا المجال أدت الجامعة هذا الدور الكبير، وشرف لنا أن تحمل هذه الجامعة اسم الأمير سلطان ـ رحمه الله ـ .

وأضاف : ولا شك أن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دورا كبيرا في التأسيس وكذلك المسيرة التي خطتها الجامعة بقيادة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف كان لها الدور الكبير في أن تظهر الجامعة بهذا المستوى الرائع الذي نشهده اليوم، ونشهد فيه هذا القطاف الجيد من الخريجين.

وقدم سموه التهنئة للخريجين ولآبائهم وأمهاتهم وللوطن جميعاً وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على هذا الإنجاز وعلى هذا العطاء الجيد.

من جانبه أكد صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء الجامعة أن الجامعة تفخر بخريجيها من جميع كليات الجامعة الذين أثبتوا نجاحهم في ميادين العمل والعطاء، خاصة في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وحكومته الرشيدة منذ إنشائها، مشيراً إلى أن ما يميز خريجي الجامعة حصولهم على عقود عمل قبل تخرجهم، معرباً عن عميق شكره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه المستمر للتعليم ومؤسساته، ومن ذلك تشريفه الجامعة والتفضل برعاية تخريج طلابها، ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة.

وكان الحفل قد بدئ أمس الأول بالسلام الملكي، ثم بآيات من القرآن الكريم,، ثم كلمة مدير الجامعة الدكتور أحمدبن صالح اليماني التي رحّب فيها بأمير منطقة الرياض وصحبه الكرام ، مثمناً رعاية سمو أمير منطقة الرياض لحفل التخرج ، معبراً عن امتنانه العميق وتقديره الكبير لأولياء الأمور وذويهم على كل ما بذلوه وعلى وفائهم وتقديرهم لقيمة التعليم والتعلم.

وهنأ مدير الجامعة الخريجين، وحثهم على المشاركة في خدمة الوطن وتحقيق رؤيته الطموحة، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ صاحب الفضل الأول والرائد في تأسيس هذا الصرح، وذلك عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض ، ورئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ـ المظلة النظامية للجامعة ـ ، كما قدم شكره لصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، ورئيس مجلس أمناءالجامعة ولوزارة التعليم بقيادة معالي الدكتور حمد آل الشيخ لدعمها المتواصل للتعليم العالي الأهلي، وخاصة جامعة الأمير سلطان.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الجامعة يحكي مسيرتها ومراحل تطورها، ثم ألقى الخريج حمد بن محمد الحماد كلمة باسم زملائه الخريجين .

بعد ذلك تَشَرّف الخريجون بالسلام على أمير منطقة الرياض وتسلّم وثائق تخرجهم.