انطلاق معرض صالون المجوهرات في جدة

جدة- عبدالهادي المالكي

افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت سعد بن عبدالعزيز آل سعود فعاليات الدورة العاشرة لمعرض صالون المجوهرات 2019 والتي تستمر فعالياته أربعة أيام، والتقت مع عدد من مسؤولي الشركات السعودية والأجنحة الأجنبية المشاركة في المعرض، حيث اطلعت على واقع سوق صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات وآخر تطوراتها وتوجهاتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

يضم المعرض أكثر من 50 شركة متخصصة في الذهب والمجوهرات صناعة الحلي والمجوهرات من السعودية وكافة أنحاء العالم تعرض أحدث المنتجات في صناعة الماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة ومجوهرات الماس والذهب وأطقم الماس واللؤلؤ والكريستال والساعات ومعروضات المجوهرات.

ونجح المعرض منذ إطلاقه عام 2010 في استقطاب أشهر العلامات التجارية في عالم المجوهرات وأبرز المشترين المميزين، الأمر الذي مكنه من إرساء مكانته كمنصة رائدة لإطلاق أحدث التوجهات الإبداعية في مجال تصميم الساعات والمجوهرات الفاخرة من كافة أنحاء العالم.

وتركز دورة 2019 على هدف أساسي يرمي إلى تسليط الضوء على تمكين المرأة السعودية ودعم المصممات السعودية. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تسليط الضوء على سيدات سعوديات الأكثر تاثيرا فى مجال المجوهرات من خلال توفير منصة لتبادل قصص نجاحهن ضمن احتفالية المعرض لمرور 10 سنوات منذ تأسيسه.كما تم دعوة أكبر الجواهرجيات السعوديات للمشاركة فى المعرض.

ورحبت هيا السنيدي، بافتتاح الأميرة لطيفة للمعرض،

مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمامها بدعم صناعة المعارض المتخصصة التي تهتم باحتياجات المرأة ، مؤكدة أن أهداف المعرض تتوافق مع رؤى وتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى دعم المرأة السعودية بشكل إيجابي، من خلال منحها فرصة أكبر من خلال العمل وتطوير مهاراتها المختلفة.

يذكر ان الرياض ستستضيف معرض صالون المجوهرات 2019 اعتبارا من 15- 18 ابريل الجاري في فندق الفيصلية من الساعة 4- 10 مساءً.