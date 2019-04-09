121.5 مليار ريال الإنفاق على السياحة الداخلية بالمملكة

جدة ــ البلاد

اظهر تقرير إحصائي حديث صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحة “ماس” التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تجاوز قيمة الإنفاق على السياحة الداخلية في المملكة خلال 2018 حاجز الـ 121.5 مليار ريال.

وكشفت نتائج التقرير أن إجمالي قيمة الإنفاق السياحي على السياحة المحلية في مناطق المملكة بلغت 46.3 مليار ريال عام 2018، فيما بلغ الإنفاق على السياحة الوافدة إلى المملكة 75.2 مليار ريال في العام ذاته.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي الرحلات السياحية المحلية خلال عام 2018 نحو 42.7 مليون رحلة سياحية. ووصل إجمالي الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة خلال العام الماضي إلى 15.3 مليون رحلة سياحية. وأفاد التقرير أن إجمالي الرحلات السياحية الداخلية في المملكة خلال شهري يناير وفبراير للعام الجاري بلغت 8.3 مليون رحلة، بزيادة 4.7% عن ذات الفترة من العام الماضي؛ والتي قدرت بـ 7.9 مليون رحلة.

ووصل إجمالي الليالي السياحية إلى 40.8 مليون ليلة سياحية في شهري يناير وفبراير هذا العام.

وقدر التقرير إجمالي الإنفاق السياحي على السياحة المحلية في يناير وفبراير 2019 بنحو 8.9 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 2.9% عن الفترة ذاتها العام الماضي، والتي بلغت 8.7 مليار ريال.

وبلغ الإنفاق السياحي على السياحة الوافدة في يناير وفبراير هذا العام 12.5 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 13.6% عن الفترة ذاتها من العام 2018 والتي بلغت 11 مليار ريال. يشار إلى أن الرحلة السياحية تعني الرحلة التي يكون فيها مبيت، ويكون للسائح الواحد أكثر من رحلة سياحية.