مصرع وجرح 37 حوثياً بينهم قيادي بغارات جوية جنوب اليمن

الضالع : متابعات

قُتل وأصيب 37 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قيادي اليوم، إثر غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وذكر موقع //سبتمبر نت// الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، في قرية نجد القرين غربي منطقة يعيس في جبهة مريس.

وأسفرت تلك الغارات عن مصرع 25 حوثياً، بينهم القيادي الميداني المدعو أيوب السامعي قائد ما يسمى بالأمن الوقائي التابع للميليشيا، وجرح 12 آخرين، كما أدت الغارات إلى تدمير طقمين يحملان تعزيزات، وعربة (B M B ) .