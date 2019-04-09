النفط يقفز لأعلى سعر منذ 5 أشهر

البلاد : متابعات

وصلت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء) إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر اليوم مع استمرار شح الأسواق في ظل تخفيضات في الإمدادات تقودها أوبك وعقوبات أمريكية ضد إيران وفنزويلا وعنف متصاعد في ليبيا.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أقوى مستوى لها منذ نوفمبر الماضي عند 71.34 دولار للبرميل قبل أن تتراجع إلى 70.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018 عند 64.77 دولار للبرميل قبل أن تنزل إلى 64.42 دولار للبرميل.

وتشهد أسواق النفط شحا هذا العام مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران وفنزويلا المصدرتين للنفط بينما تكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإمدادات لدعم الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت وغرب تكساس الوسيط 40% و 30% على الترتيب منذ بداية العام.