القتل تعزيراً بمروجي كمية من حبوب الإمفيتامين بالجوف

القريات : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) حُكم القتل تعزيراً بمروجي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف .

وأشارت وزارة الداخلية في بيان لها إلى أنه تم القبض على كل من / 1 – محمد رضوان بدر الدين البش “سوري الجنسية” , 2 – ياسر صالح حسين اليهري “يمني الجنسية” عند قيامهما بتهريب وتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة

وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما

وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.