الطاقة : لا تغيير في سياسة المملكة تجاه بيع النفط بالدولار

الرياض ــ واس

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على أن ما يتردد مؤخرًا من مزاعم بشأن تهديد المملكة ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار، هي معلومات تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة موقف المملكة حول الموضوع؛ إذ أنها عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد.

وشددت الوزارة على التزام حكومة المملكة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.

الى ذلك توقع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أن يتجاوز الطلب على السندات الدولية الافتتاحية لشركة الزيت العربية السعودية- أرامكو 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال).

ونقلت وكالة رويترز عن الفالح قوله:أن صفقة سندات أرامكو ستغلق الأربعاء المقبل.

وتابع: “نأمل أن يتم الانتهاء من استحواذ أرامكو على شركة البتروكيماويات السعودية للصناعات الأساسية “سابك” في غضون 6 أشهر”.

وشدد الفالح على أن سوق النفط تتجه صوب التوازن، قائلاً:”نقترب من مرحلة استقرار في مخزونات النفط لكن ما زلنا بحاجة إلى خفضها، وأن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتجمع أوبك+ سيكون محورياً في قرار تمديد التخفيضات الحالية”.

وأضاف: “لا أرى حاجة لمواصلة خفض إنتاج المملكة أكثر من المستهدف”.

في غضون ذلك صعدت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، امس “الاثنين”، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها أوبك و العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا والاضطرابات الأمنية في ليبيا، فضلا عن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.

وسجل خام القياس العالمي برنت 70.62 دولار للبرميل، مرتفعا 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن آخر سعر إغلاق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.5% إلى 63.39 دولار للبرميل.