الدكتور الربيعة يوقع 4 مشاريع لدعم اليمنيين في صنعاء وتعز

الرياض : واس

وقّع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم مشروعين لتقديم العلاج للمصابين اليمنيين في القطاع الخاص داخل اليمن وآخر للتدريب الحرفي وللتمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية المعيلة، ومشروعين للعيادات الطبية والتغذوية وللإمداد المائي والإصحاح البيئي لنازحي محافظة صنعاء .

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم عقب التوقيع أن مشروع علاج المرضى والمصابين اليمنين بالقطاع الخاص في الداخل اليمني يستفيد منه 100 مريض ومصاب في محافظة تعز ومديرياتها بهدف إنقاذ حياة الناس في الساعات الأولى من الإصابة للحد من مضاعفاتها، ولتفعيل نظام الإحالة الطبية وتوطين الخدمات الصحية داخل اليمن.

وأفاد المعلم أن المشروع الثاني يأتي لإنقاذ 14,000 ألف مستفيد من خلال تأمين الخدمات الصحية الطارئة وتقديم الرعاية التكاملية وتوفير الخدمات التغذوية والعلاجية للأطفال دون سن الخامسة، وكذلك عمليات التطعيم والتحصين للأطفال والأمهات والمرضعات الحوامل وتقديم العلاج للإصابات ، وتفعيل نظام الإحالة الطبية وخدمات التوعية والتثقيف الصحي والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات الطبية ، مبيناً أن المشروع الثالث يأتي لدعم عمليات الإمداد المائي وتأمين مصادر المياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي، للحد من انتشار الأمراض والأوبئة والاهتمام بالإصحاح البيئي لنازحي محافظة صنعاء ومديرياتها، إلى جانب تأمين حقائب النظافة الشخصية والتخلص من النفايات بطريقة آمنة وصحية.

وفيما يختص بالمشروع الرابع أوضحت مديرة إدراة الدعم المجتمعي الدكتورة آمال الهبدان أنه يتعلق بالتدريب المهني والتمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في تعز لتحقيق التأمين المعيشي للأسر المحتاجة التي تعولها النساء من خلال تدريبهن على الحرف والمهن اليدوية حتى يشرعن في عملية الإنتاج والتسويق لمنتجاتهن وبيعها في الأسواق المحلية.