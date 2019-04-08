6 قتلى في تظاهرات السودان.. واعتصام الآلاف أمام قيادة الجيش

الخرطوم ــ وكالات

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 6 أشخاص متأثرين بإصابات تعرضوا لها، فيما اعتصم آلاف لليوم الثاني على التوالي خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، مطالبين برحيل الرئيس البشير.

وتجمع آلاف السودانيين لليوم الثاني على التوالي، خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم مرددين شعارات مناهضة للحكومة

وهتف المتظاهرون، الذين قضى العديد منهم ليلة (السبت – الأحد) خارج المقر المحصن، الذي يضم وزارة الدفاع.

وفي الأثناء، تشهد عدد من الولايات السودانية تظاهرات غاضبة من آلاف الأشخاص في مسيرات منفصلة، واجهتها الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.

وفي أحدث حصيلة، أفادت لجنة الأطباء المركزية بارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 5 أشخاص متأثرين بإصابات تعرضوا لها السبت خلال. وتتزامن الاحتجاجات، التي دعا لها “تجمع المهنيين السودانيين” المنظم للمظاهرات، مع الذكرى الـ34 لانتفاضة 6 أبريل 1985، التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري. وأغلق بعض المتظاهرين بصخور جسرا قريبا يربط الخرطوم بحي الخرطوم بحري القريب من مقر الجيش، مما تسبب باختناقات مرورية ضخمة، وفق شهود.

وشارك الآلاف، في المسيرة التي تعد هي الأضخم منذ اندلعت الحركة الاحتجاجية في ديسمبر الماضي، وصلوا خلالها للمرة الأولى إلى مقر القيادة العامة للجيش.

ولم يتدخل الجيش لكن عناصر شرطة مكافحة الشغب، الذين انتشروا قرب المجمع أطلقوا الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، بينما رد البعض بإلقاء الحجارة، وفق شهود عيان.