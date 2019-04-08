مقتل إرهابيين والقبض على آخرين باستهداف نقطة أمنية شرق المملكة

البلاد : متابعات

أحبط رجال الأمن أمس (الأحد) هجوما إرهابيا نفذه أربعة مسلحين بقنبلة يدوية على مركز أبو حدرية التابع لقيادة الشرقية «أمن الطرق»، في محاولة لتجاوز النقطة الأمنية.

وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية

وأكدت المعلومات الأولية أن المهاجمين الأربعة حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد

ويربط طريق أبو حدرية المسافرين نحو دول الخليج أو باتجاه شمالي المملكة.

وذكرت المصادر أن ثلاثة من مهاجمي النقطة الأمنية هم من ضمن قائمة المطلوبين في القطيف.