الأولي

مقتل إرهابيين والقبض على آخرين باستهداف نقطة أمنية شرق المملكة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time1 / شعبان / 1440 هـ       8 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أحبط رجال الأمن أمس (الأحد) هجوما إرهابيا نفذه أربعة مسلحين بقنبلة يدوية على مركز أبو حدرية التابع لقيادة الشرقية «أمن الطرق»، في محاولة لتجاوز النقطة الأمنية.

وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية

وأكدت المعلومات الأولية أن المهاجمين الأربعة حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد

 ويربط طريق أبو حدرية المسافرين نحو دول الخليج أو باتجاه شمالي المملكة.

وذكرت المصادر أن ثلاثة من مهاجمي النقطة الأمنية هم من ضمن قائمة المطلوبين في القطيف.

ابراهيم عبد الغفار

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