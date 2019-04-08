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اعتقال رجل هدد بقتل النائبة الأمريكية إلهان عمر

كتبه صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1440 هـ       8 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن ــ وكالات

أفادت وسائل إعلام أميركية باعتقال رجل من نيويورك بعد تهديده بقتل عضوة الكونغرس عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر.

ووفقاً لمحطة “أي بي سي” الإخبارية فأن باتريك كارلينو (55 عاما) من مدينة أديسون بولاية نيويورك قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات أو غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار أو كليهما في حال إدانته. وتلقى أحد الموظفين العاملين في مكتب إلهان عمر في 21 مارس الماضي مكالمة هاتفية تبين فيما بعد أن كارلينو هو من أجراها.

وسأل كارلينو الموظف خلال المكالمة “هل تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين؟ لماذا تعمل عندها (إلهان)، إنها إرهابية، سأضع رصاصة في جمجمتها”.

ومثل كارلينو أمام المحكمة الجمعة وهو محتجز حاليا في انتظار جلسة محاكمة جديدة تعقد في 10 أبريل، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل. وفازت إلهام عمر التي تنتمي للحزب الديمقراطي، بمقعد في مجلس النواب الأميركي عن ولاية مينيسوتا في الانتخابات النصفية التي جرت في 2018.

صحيفة البلاد

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