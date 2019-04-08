اعتقال رجل هدد بقتل النائبة الأمريكية إلهان عمر

واشنطن ــ وكالات

أفادت وسائل إعلام أميركية باعتقال رجل من نيويورك بعد تهديده بقتل عضوة الكونغرس عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر.

ووفقاً لمحطة “أي بي سي” الإخبارية فأن باتريك كارلينو (55 عاما) من مدينة أديسون بولاية نيويورك قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات أو غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار أو كليهما في حال إدانته. وتلقى أحد الموظفين العاملين في مكتب إلهان عمر في 21 مارس الماضي مكالمة هاتفية تبين فيما بعد أن كارلينو هو من أجراها.

وسأل كارلينو الموظف خلال المكالمة “هل تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين؟ لماذا تعمل عندها (إلهان)، إنها إرهابية، سأضع رصاصة في جمجمتها”.

ومثل كارلينو أمام المحكمة الجمعة وهو محتجز حاليا في انتظار جلسة محاكمة جديدة تعقد في 10 أبريل، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل. وفازت إلهام عمر التي تنتمي للحزب الديمقراطي، بمقعد في مجلس النواب الأميركي عن ولاية مينيسوتا في الانتخابات النصفية التي جرت في 2018.