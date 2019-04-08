أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

سكاكا : واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف ، بقاعة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة.

وفي بداية الاجتماع نوه سموه بالدعم غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع القطاعات وبالأخص توجيهاتهما – أيدهما الله- لتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان، ومن ذلك مبادرة الإسكان التنموي، والسعي المستمر نحو تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030، مؤكدًا سموه بذل كل الجهود واستكمال جميع البيانات المطلوبة لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان.

إثر ذلك استعرض وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، حوكمة لجان الإسكان التنموي ومستهدفاته والتمويل غير الحكومي.

كما تمت مناقشة التنسيق مع الجمعيات الخيرية بشأن المستحقين للإسكان، واستعراض مهام اللجنة ودورها في توفير الوحدات والشراكات المجتمعية وتنظيم الإسكان الخيري القائم وضمان استدامته والتنمية والتطوع.