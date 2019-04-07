تحديات التجارة والنمو الاقتصادي امام منتدى الأردن

عمّان- وكالات

بمشاركة عدد من رؤساء الدول ونحو 1000 شخصية سياسية واقتصادية ، انطلقت في منطقة البحر الميت جنوب الأردن امس، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد العاهل الأردني عبدالله الثاني، أن الاقتصاد الأردني فيه العديد من الفرص الواعدة، وأن الأردن حدد أولوياته في القطاعات الاقتصادية التي توفر آفاقاً واعدة للنمو والاستثمار، حيث تبني هذه القطاعات على مصادر القوة الاقتصادية المتميزة، بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة العديدة والعلاقات التجارية القوية التي تربط الأردن بأسواق تضم أكثر من مليار مستهلك حول العالم.

ودعا خلال كلمته في افتتاح اعمال المنتدى ، إلى شراكة واسعة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وشراكة تتضمن استثمارات من القطاع الخاص وقدرة إنتاجية على جميع المستويات، بالإضافة إلى قطاع عام يعزز ثقة قطاع الأعمال ويدعم النجاح الاقتصادي، وتتضمن أيضاً شركاء دوليين يوظفون الاستثمار لتحقيق مستقبل إيجابي للجميع.

ويعقد المنتدى على مدى يومين تحت شعار (نحو نظم تعاون جديدة)، اذ تركز جلسات المنتدى على أربعة محاور رئيسية هي الثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي، وبناء نموذج اقتصادي جديد، ومستقبل الإدارة البيئية في العالم العربي، والوصول إلى أرضية مشتركة في عالم متعدد الاتجاهات.