«النقد» تلغي ترخيص شركة الزامل للصرافة

جدة : البلاد

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة وتحويل النقد.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن قرار الإلغاء جاء بناءً على طلب الشركة المتضمن إقرار وموافقة جميع الشركاء فيها على التقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بإلغاء الترخيص الممنوح لهم.

ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك

وفي حال عدم تجاوبها التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة

وذلك عبر موقع “ساما تهتم” على الإنترنت أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني